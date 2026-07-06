Le mèches grigie su capelli castani neri bianchi sono una valida alternativa al biondo
Le mèches grigie su capelli di tonalità scure sono oggi una scelta più diffusa rispetto al passato, quando si cercava di coprire i capelli grigi che ricrescevano rapidamente. Ora questa esigenza viene meno, rendendo le mèches grigie un’opzione estetica più accettata e meno legata alla copertura del ricrescita. La tendenza si è spostata da un intervento di copertura a un utilizzo più naturale e decorativo dei capelli grigi.
Un tempo si facevano le corse a coprire i capelli grigi che ricrescevano con insistenza all’attaccatura della chioma. Ora questo problema è secondario. Se l’incanutimento resta visibile qualche giorno o settimana o sempre, non è importante. Ogni donna sceglie il proprio personale rapporto con i suoi capelli grigi e bianchi. Una relazione che cambia nel tempo e a distanza di mesi. La situazione contemporanea è ancora più complessa e variegata: perché il grigio è diventato di tendenza così come le meches grigie sui capelli castani, neri, bianchi. Chi le porta e le sperimenta non ha età: anche la Gen Z sembra apprezzarle, con evidenti stacchi di colore. 🔗 Leggi su Amica.it
BIONDO FREDDO con l'henné: come coprire i capelli bianchi SENZA diventare arancioni
Notizie e thread social correlati
Una buona tazza. Di colore. Le sfumature del cappuccino, sui capelli, sono una soluzione contemporanea al desiderio di naturalezza: una nuance golosa che unisce biondo e castanoQuesta primavera, il colore dei capelli si arricchisce di sfumature che ricordano il cappuccino, combinando tonalità di biondo e castano.
Capelli scuri, i castani di tendenza nella primavera 2026 sono golosissimi: quali sceglierePer la primavera 2026, i capelli castani continuano a essere tra le tonalità più richieste.
Le mèches grigie su capelli castani, neri, bianchi sono una valida alternativa al biondoLe mèches grigie su capelli castani, neri e bianchi, corti e ricci, sono un'idea alternativa alle classiche bionde. Quali sono di tendenza? amica.it
Le mèches a spina di pesce sono il modo più semplice per passare ai capelli grigiIl grigio non è mai stato così elegante. Negli ultimi due anni, abbiamo valorizzato tutte le sfumature naturali dei capelli, grigio e argento incluse, finalmente non più viste come qualcosa da ... vogue.it