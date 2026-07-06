Le mèches grigie su capelli castani neri bianchi sono una valida alternativa al biondo

Le mèches grigie su capelli di tonalità scure sono oggi una scelta più diffusa rispetto al passato, quando si cercava di coprire i capelli grigi che ricrescevano rapidamente. Ora questa esigenza viene meno, rendendo le mèches grigie un’opzione estetica più accettata e meno legata alla copertura del ricrescita. La tendenza si è spostata da un intervento di copertura a un utilizzo più naturale e decorativo dei capelli grigi.

Un tempo si facevano le corse a coprire i capelli grigi che ricrescevano con insistenza all’attaccatura della chioma. Ora questo problema è secondario. Se l’incanutimento resta visibile qualche giorno o settimana o sempre, non è importante. Ogni donna sceglie il proprio personale rapporto con i suoi capelli grigi e bianchi. Una relazione che cambia nel tempo e a distanza di mesi. La situazione contemporanea è ancora più complessa e variegata: perché il grigio è diventato di tendenza così come le meches grigie sui capelli castani, neri, bianchi. Chi le porta e le sperimenta non ha età: anche la Gen Z sembra apprezzarle, con evidenti stacchi di colore. 🔗 Leggi su Amica.it

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