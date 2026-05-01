Questa primavera, il colore dei capelli si arricchisce di sfumature che ricordano il cappuccino, combinando tonalità di biondo e castano. La tendenza punta a un risultato naturale e goloso, ispirato alle tonalità della spuma di latte velata di caffè espresso. Le nuance si diffondono tra le acconciature, proponendo un look che richiama i colori caldi e avvolgenti di questa bevanda.

L a mattina ideale inizia, immancabilmente, con un buon cappuccino. Proprio questa primavera, il delicato colore della spuma di latte velata di caffè espresso diventa protagonista fra le tendenze capelli. Il color cappuccino è un autentico cambio di registro nel modo di concepire la colorazione. A metà strada tra il biondo e il castano, senza appartenere davvero a nessuno dei due estremi, trova proprio in questa “via di mezzo” la sua forza. Vanessa Hudgens perde i capelli dopo il parto: perché succede? X Color cappuccino per capelli: la nuance più chic e dolce è qui. Si distingue con discrezione, rivelandosi poco a poco e svelando con dolcezza il proprio fascino morbido.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una buona tazza. Di colore. Le sfumature del cappuccino, sui capelli, sono una soluzione contemporanea al desiderio di naturalezza: una nuance golosa che unisce biondo e castano

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