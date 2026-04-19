Capelli scuri i castani di tendenza nella primavera 2026 sono golosissimi | quali scegliere

Per la primavera 2026, i capelli castani continuano a essere tra le tonalità più richieste. Le preferenze si orientano verso sfumature calde e naturali, ideali per affrontare la stagione con un look fresco e semplice. Le tendenze indicano un ritorno a colori che richiamano le tonalità della terra, con molte persone che optano per nuance che donano lucentezza e profondità ai capelli castani.

Sebbene il sole sempre alto nel cielo e le vacanze al mare all'orizzonte infondano una certa voglia di regalare nuova luce alla propria chioma, quest'anno le cose potrebbero presto cambiare: la primavera 2026 sembra voler segnare il definitivo trionfo della "Brown Mania", non come conseguenza diretta di quel dilagante desiderio di ritrovare naturalezza, ma come un'evoluzione cromatica che fa dei capelli scuri un vero e proprio accessorio extra lusso. Insomma: dimentichiamo l'idea che il castano corrisponda ad una scelta sicura o, molto peggio, addirittura noiosa. È arrivato il tempo della sua rivalsa, e che...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Capelli scuri, i castani di tendenza nella primavera 2026 sono golosissimi: quali scegliere 3 tagli di tendenza del 2026 #tagliditendenza #taglicapelli #tipscapelli Notizie correlate Leggi anche: I capelli rossi del 2026? Intensi e di personalità. Dal cremisi al copper di Emma Stone, più o meno scuri, tiziano, rame, le sfumature di tendenza Leggi anche: Occhi scuri? Ecco i colori di capelli di tendenza da provare Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Queste 12 foto sono il segno divino che i tuoi capelli ricci hanno bisogno di un balayage; Dopo il biondo arriva il castano ispirato alle ragazze californiane (da provare asap anche in città); La polizia dà la caccia a un detenuto rilasciato ingiustamente dalla prigione del NSW. Capelli castani 2024: il ritorno del colore pienoDopo anni di balayage e schiariture più o meno selvagge, i capelli castani ritrovano nel 2024 la pienezza che li contraddistingue. Anzi, le tendenze decretano il successo il trionfo del castano ... donnamoderna.com Riflessi rossi sui capelli castani? I rimedi per eliminarliL’estate non è certo una stagione propizia per i capelli castani, soprattutto se sono colorati. Il sole rischia di farli diventare rossicci o aranciati. Un inconveniente che incombe anche sui capelli ... donnamoderna.com riflessi che accendono la passione per capelli scuri - facebook.com facebook