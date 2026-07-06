Le mamme orango si danno appuntamento nella foresta per far giocare insieme i propri figli
Le madri di orango si riuniscono nella foresta per far incontrare i loro cuccioli. Le femmine con bambini potrebbero spostarsi di proposito per favorire incontri tra i piccoli, che giocano e socializzano insieme.
Le femmine di orango con cuccioli potrebbero spostarsi di proposito per far incontrare i propri figli con altri coetanei, così che possano giocare e socializzare insieme nella foresta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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