Francesca Manzini al GFVip si scusa per le bugie sul fidanzato Lucarelli | Non è giocare è patologico

Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 28 aprile, si è discusso di Francesca Manzini e della bugia riguardante la sua relazione sentimentale. La showgirl ha poi deciso di chiedere scusa pubblicamente per aver mentito sui dettagli del suo fidanzato. Durante l’evento, è intervenuta anche una commentatrice, che ha commentato la situazione, affermando che non si tratta di semplice gioco, ma di comportamento patologico.

Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 28 aprile, si è parlato di Francesca Manzini e della bugia raccontata durante il reality circa la sua situazione sentimentale. L'attrice è fidanzata, ma lo ha nascosto a tutti, interviene sulla questione Selvaggia Lucarelli che contesta il suo comportamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cara Francesca Manzini mi chiedo spesso come mai, quando cercavi di entrare nel mondo dello spettacolo e nessuno ti dava ascolto, eravamo così vicine: pranzi insieme, tempo condiviso, io a casa tua e tu a casa mia. Poi è arrivato il tuo successo e sei spari x.com