Le imprese di Bologna ai raggi X | Durano in media 15 anni solo il 6% dei titolari ha meno di 30 anni

A Bologna, la durata media delle imprese è di circa 15 anni, superiore alla media nazionale, e in aumento rispetto all’anno precedente. Tuttavia, solo il 6% dei titolari ha meno di 30 anni. Circa il 50% degli imprenditori ha un’età compresa tra i 50 e i 69 anni. La percentuale di imprese con giovani titolari rimane bassa.

Bologna, 6 luglio 2026 – Una vita media delle imprese più lunga di quella nazionale e in crescita rispetto all’anno scorso. Nel frattempo, però, l’età dei nostri imprenditori è alta: circa la metà ha un’età compresa fra i 50 e i 69 anni. Ecco una prima fotografia scattata dalla Camera di Commercio di Bologna (con statistiche fino al 31 dicembre 2025) che evidenzia come le imprese locali abbiano una vita media di 14,8 anni: un valore maggiore di quello registrato lo scorso anno (14,4 anni) e più alto sia della media nazionale (13,9) che di quella regionale (14,6). Entrando nel dettaglio, le attività agricole sono le più longeve con 21,4 anni di media, contro i 14,8 anni delle imprese legate ai servizi e ai 14,1 anni dell’industria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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