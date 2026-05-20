Benetton | I giovani non sono un costo ma un investimento Il 30% dei nostri dipendenti ha meno di 30 anni

Al Festival dell’Economia di Trento, il presidente di Edizione e Mundys ha dichiarato che i giovani rappresentano un investimento e non un costo per l’azienda. Ha aggiunto che circa il 30% dei dipendenti ha meno di 30 anni. La discussione si è concentrata sul ruolo delle nuove generazioni nel mondo del lavoro e sull’importanza di investire in formazione e crescita professionale. La conversazione si è svolta durante un’intervista condotta dal Direttore del festival.

«Il 50% dei nostri dipendenti è donna e il 30% sono giovani con meno di 30 anni». Alessandro Benetton ha aperto con questo dato il confronto con il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini durante l’edizione 2026 del Festival dell’Economia di Trento. Presidente di Edizione dal 2022 e, da marzo 2026, della capogruppo infrastrutturale Mundys, Benetton ha collegato quei numeri a una scelta precisa: «Uno stagista deve guadagnare almeno 1.200 euro» perché un giovane che entra in azienda non va considerato «un costo, ma un investimento». Il tema dell’incontro era se l’Italia sia davvero un Paese per giovani. Benetton ha evitato una risposta soltanto negativa: «Dobbiamo essere convinti che l’Italia possa essere un Paese per i giovani». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Benetton: guardare a giovani non come un costo, ma come un investimento

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