Forlì-Cesena imprese senior in cerca di eredi | il 40% dei titolari ha già superato i 60 anni

In provincia di Forlì-Cesena, il 40% delle imprese con più di 60 anni di attività è guidato da titolari in età avanzata, che cercano potenziali eredi per proseguire la gestione. L’Emilia-Romagna si distingue come uno dei principali poli industriali del Paese, grazie alla presenza di distretti produttivi di fama internazionale e a un tessuto di piccole e medie imprese che costituisce il nucleo principale dell’economia regionale. La regione si caratterizza per una forte vocazione manifatturiera e una struttura industriale consolidata.

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