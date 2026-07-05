La FIFA ha revocato la sospensione della squalifica di Folarin Balogun, permettendogli di partecipare agli ottavi di finale contro il Belgio. La decisione consente all’attaccante di scendere in campo dopo aver ricevuto un provvedimento disciplinare precedente. Balogun potrà quindi essere impiegato nella partita decisiva del torneo. La revoca della squalifica è stata comunicata ufficialmente e permette all’attaccante di essere disponibile per la sfida contro la squadra belga.

Grazie a questa decisione irrituale l'attaccante statunitense potrà giocare negli ottavi contro il Belgio: molto probabilmente c'entra Trump Domenica sera la FIFA ha comunicato di aver sospeso la squalifica del calciatore statunitense Folarin Balogun, che mercoledì era stato espulso durante la partita dei Mondiali tra Stati Uniti e Bosnia Erzegovina, finita 2-0. L’espulsione di Balogun in effetti era assai contestabile, ma non è chiaro come mai la FIFA, che organizza i Mondiali, abbia deciso di ribaltarla con una decisione del tutto irrituale. Trump è un grande amico di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, e secondo tre persone informate sui fatti citate dal New York Times aveva chiamato Infantino proprio per chiedergli di rivedere la decisione della squalifica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La FIFA ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun ai Mondiali

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Alexi Lalas Is An Idiot Pt. 19: FIFA Lets Folarin Balogun Play vs Belgium

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