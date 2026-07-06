Due atleti giovani del triathlon grossetano sono stati convocati per rappresentare la nazionale. La chiamata riguarda le categorie Youth B, con Santilli e Tanini selezionati per le competizioni ufficiali. La notizia conferma il livello di competitività raggiunto dai ragazzi e il riconoscimento delle loro prestazioni a livello nazionale. La convocazione si inserisce in un percorso di crescita e rappresenta un passo importante per la carriera sportiva dei due atleti.

Il triathlon grossetano vola alto e tinge i propri colori d’azzurro. Una prestigiosa chiamata è arrivata per due giovani atleti maremmani della società Sbr3, Matteo Santilli e Tommaso Tanini, convocati ufficialmente al raduno della nazionale italiana per la categoria Youth B, premio meritato dopo una stagione agonistica condotta ai massimi livelli regolamentari. Due ragazzi che negli ultimi anni hanno ottenuto grandi miglioramenti grazie al sacrificio degli allenamenti settimana dopo settimana. Il raduno si terrà nella suggestiva cornice di Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso, all’interno della rinomata tenuta delle Bandie, area già nota per aver ospitato grandi eventi internazionali come la Coppa del Mondo di ciclocross. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le convocazioni per la categoria Youth B. Santilli e Tanini chiamati in Nazionale

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