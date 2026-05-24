Il commissario tecnico sta lavorando alle convocazioni per le amichevoli di giugno della Nazionale giovanile. Le convocazioni saranno annunciate a breve e riguardano i giocatori selezionati per le partite di preparazione. La lista includerà giovani provenienti dai diversi club e sarà finalizzata a valutare i talenti emergenti. Le partite si svolgeranno nel mese di giugno e serviranno come test per la selezione definitiva.

. Tante prime volte in azzurro. La nuova Italia di Silvio Baldini prende forma in vista delle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, il ct ad interim avrebbe scelto una linea chiara: affidarsi a una squadra giovane, con una struttura vicina all’ Under 21, ma senza considerarla una Nazionale minore. Una decisione che ha già fatto discutere in Grecia, dove il commissario tecnico Ivan Jovanovic non avrebbe accolto con entusiasmo lo scenario. La sua nazionale, numero 46 del ranking FIFA, avrebbe preferito affrontare un’Italia più tradizionale, mentre ora teme una possibile figuraccia contro una selezione giovane ma ricca di talento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia, Baldini prepara la Giovane Nazionale per le amichevoli di giugno: le anticipazioni sulle convocazioni

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