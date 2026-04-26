Per le amichevoli di giugno, la nazionale italiana sarà guidata da Silvio Baldini in attesa dell’elezione del nuovo presidente della FIGC e della nomina di un nuovo commissario tecnico. La squadra affronterà due partite contro il Lussemburgo e la Grecia, con Baldini alla guida. Questa rappresenta una fase di transizione prima di eventuali cambiamenti nella gestione tecnica della nazionale.

In attesa dell’elezione del nuovo presidente della FIGC e della chiamata di un nuovo CT, la nazionale italiana affronterà due amichevoli a giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini sulla panchina degli azzurri. Le convocazioni di Baldini per la nazionale italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attuale CT della nazionale under 21 sarà alla guida della nazionale maggiore per le due partite e sembra avere già le idee chiare su quelle che saranno le convocazioni per le sfide. Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, Silvio Baldini avrebbe intenzione di convocare i ragazzi della nazionale under 21 per le partite contro Lussemburgo e Grecia con il solo Gianluigi Donnarumma che dovrebbe presenziare per accompagnare i compagni di squadra in questo cambio generazionale.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Baldini CT della nazionale per le amichevoli di giugno, rivoluzione totale nelle convocazioni

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