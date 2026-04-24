Carceri 63.940 i detenuti in Italia Quanti sono gli stranieri e quanti i bambini che viv

Al 7 aprile 2023, nel sistema carcerario italiano ci sono complessivamente 63.940 detenuti adulti. Di questi, 61.142 sono uomini, rappresentando il 95,62% del totale, mentre le donne sono 2.798. I dati indicano anche la presenza di persone straniere e di minori, anche se i numeri specifici non sono stati ancora forniti. La popolazione detenuta comprende persone di diverse nazionalità e fasce di età.

AGI - Al 7 aprile di quest'anno sono 63.940 le persone adulte detenute in Italia, di cui 61.142 uomini ( 95,62% ) e 2.798 donne ( 4,38% ). La composizione per cittadinanza mostra una prevalenza di italiani ( 43.816, pari al 68,53% ), affiancata da una consistente componente di 20.124 stranieri ( 31,47% ): all'interno di quest'ultima, predomina largamente la quota extracomunitaria, che conta 17.421 persone e rappresenta l' 86,6% del totale degli stranieri. Sono alcuni dei dati contenuti nel Report analitico " Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale ", pubblicato dal Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale e basato sui dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Carceri, 63.940 i detenuti in Italia. Quanti sono gli stranieri e quanti i bambini che viv... PIACENZA, nel carcere Le Novate il trapper Traffik ci racconta la sua storia | DIETRO LE SBARRE Notizie correlate Leggi anche: Quanti sono e da dove arrivano gli stranieri che visitano il Friuli Venezia Giulia Approfondimenti e contenuti Carceri: Gnpl, al 7 aprile di quest’anno sono 63.940 le persone adulte detenute in ItaliaAl 7 aprile di quest’anno sono 63.940 le persone adulte detenute in Italia, di cui: 61.142 uomini (95,62%) e 2.798 donne (4,38%). La composizione per cittadinanza mostra una prevalenza di cittadini it ... agensir.it Nelle carceri campane 1.600 detenuti in più, Salerno guida sovraffolamentoIn Campania si contano 7.826 detenuti con un esubero pari a 1.653 persone rispetto a una capienza regolamentare di 6.173. (ANSA) ... ansa.it