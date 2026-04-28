Carceri minorili e istruzione l’allarme di Nicola Gratteri | Sono piene di analfabeti e lo dico con dolore

Durante un convegno all'Università Lumsa, il procuratore di Napoli ha evidenziato che le carceri minorili sono piene di analfabeti, affermando che questa situazione lo rattrista. Ha anche criticato la politica attuale per non aver affrontato adeguatamente il problema, sottolineando la necessità di superare la logica del consenso immediato. L'evento si è concentrato sul disagio giovanile e sulla responsabilità delle istituzioni.

Il procuratore di Napoli, intervenuto a Roma, sottolinea una grave lacuna della politica attuale. Durante il convegno dedicato a disagio giovanile e responsabilità presso l'Università Lumsa, è emersa la necessità di superare la logica del consenso immediato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Decreto Caivano, boom di presenze nei carceri minorili: scatta l’allarme sovraffollamentoL’entrata in vigore del cosiddetto decreto Caivano ha avuto un impatto significativo sul sistema della giustizia minorile. Giovani jihadisti, allarme radicalizzazione islamica nelle carceri minorilidi Roberto Arditti – I numeri parlano chiaro: in Italia, dietro le sbarre degli Istituti Penali per Minorenni (IPM) o nelle comunità educative, si... Contenuti e approfondimenti Carceri, Gratteri: con i soldi del Pnrr non si e’ costruito nemmeno un carcereIntanto non riesco a pensare perché con i soldi del Pnrr non si sia costruito nemmeno un carcere. Vorrei sapere e vorrei sapere quando qualcuno deciderà di costruire un carcere. Ricordo già che l’ex ... irpinianews.it Minacce a Gratteri: Gli sparerei in faccia, e il presunto boss finisce al 41 bisGli sparerei in faccia: così il presunto boss di Fuorigrotta avrebbe minacciato il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, mentre era in carcere. E così per lui, già in regime carcerario, è scattato ... fanpage.it