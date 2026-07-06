Lazio Righini | 350mila euro per la sicurezza della SP Velletri-Nettuno

La Regione Lazio ha destinato 350mila euro per la sicurezza della strada Velletri-Nettuno. Il finanziamento riguarda interventi di manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale. I lavori includono il ripristino delle barriere di sicurezza e il rafforzamento delle infrastrutture esistenti. La somma sarà utilizzata entro i prossimi mesi per migliorare le condizioni della strada e garantire maggior tutela agli utenti.

ROMA – La Regione Lazio continua a investire sulla sicurezza del territorio e sulla manutenzione delle infrastrutture. Con uno stanziamento di 350mila euro, che rientra nel Programma straordinario regionale di investimenti pubblici per le annualità 2026-2027, la Giunta regionale ha finanziato l’intervento di messa in sicurezza delle alberature della Strada Provinciale 87b Velletri-Nettuno, un’arteria strategica per i collegamenti dell’area dei Castelli Romani e del litorale. “Questo stanziamento – dichiara l’assessore alla Programmazione economica, al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini – rappresenta un investimento concreto per la sicurezza dei cittadini e per la valorizzazione del nostro patrimonio infrastrutturale e ambientale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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