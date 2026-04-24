La Sp 109 verrà messa in sicurezza | dal MIT piovono 35 milioni di euro

Il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato 35 milioni di euro per mettere in sicurezza la strada provinciale 109, che collega Lucera a San Severo. La somma è destinata alla progettazione e alla realizzazione dei lavori necessari per migliorare la sicurezza del tratto stradale. L’intervento riguarda un collegamento importante tra le due città, e i fondi sono stati allocati per sostenere le attività di pianificazione e realizzazione del progetto.

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