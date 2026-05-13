Monreale 1,2 milioni di euro per mettere in sicurezza la SP 68 bis | cantiere a luglio

Da monrealelive.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ha firmato il provvedimento che autorizza il finanziamento di 1,2 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della strada provinciale 68 bis a Monreale. Il denaro sarà utilizzato per avviare la procedura di gara d’appalto, la quale dovrebbe partire già a luglio. La firma rappresenta il primo passo concreto verso l’avvio dei lavori di intervento sulla strada.

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Monreale – L’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ha sottoscritto il provvedimento che sblocca il finanziamento, aprendo la strada alla procedura di gara d’appalto che verrà avviata in tempi brevi. L’obiettivo dell’amministrazione è aprire il cantiere entro i primi di luglio. Il risultato è frutto di un percorso amministrativo seguito passo dopo passo dalla Giunta, che ha mantenuto aperto il confronto con gli enti regionali e provinciali lungo tutto l’iter. Gli assessori Patrizia Roccamatisi, Fabrizio Lo Verso, Nadia Battaglia, Salvo Giangreco, Riccardo Oddo, Giuseppe Di Verde e Giulio Mannino hanno espresso soddisfazione per l’esito e hanno rivolto un ringraziamento esplicito ai tecnici comunali: merito loro, secondo la giunta, aver costruito un progetto in grado di intercettare le risorse disponibili.🔗 Leggi su Monrealelive.it

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