Lavoro e maternità non sono alternative il governo annuncia la svolta per le donne Investimenti massicci su asili e congedi

Il governo annuncia investimenti massicci su asili e congedi per sostenere la maternità. La crescita dell’occupazione femminile ha raggiunto un massimo storico sia in numeri assoluti che in percentuale. La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità ha dichiarato che si tratta di uno dei principali risultati della legislatura, evidenziando il miglioramento delle condizioni lavorative delle donne.

Il doppio record dell’occupazione femminile – massimo storico sia in termini assoluti che percentuali – è il segnale che qualcosa sta cambiando. A dirlo è la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che rivendica il traguardo come uno dei tetti di cristallo infranti in questa legislatura. Ma avverte: “è un punto di partenza, non di arrivo”. Il nodo da sciogliere, spiega la titolare del dicastero, resta sempre lo stesso: la conciliazione tra lavoro e vita familiare. Un fattore chiave per permettere alle madri di realizzarsi professionalmente senza dover scegliere tra carriera e figli. “Lavoro e maternità non possono essere opzioni alternative”, sottolinea Roccella con decisione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Trump Called His Own Press Secretary Terrible on Camera — Is She Next

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