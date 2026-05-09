Secondo recenti studi, le donne che diventano madri affrontano un calo medio del 30% nel loro stipendio. Circa un quarto delle giovani madri lascia il lavoro dopo il parto, senza che siano ancora definite le ragioni precise. La distribuzione dei compiti di cura tra i membri della famiglia viene considerata come uno dei fattori che contribuiscono al divario salariale tra uomini e donne.

? Domande chiave Perché il 25% delle giovani madri abbandona il lavoro dopo il parto?. Come influisce la distribuzione dei carichi di cura sul divario salariale?. Quali misure del modello spagnolo potrebbero proteggere le carriere femminili?. Cosa impedisce alle nuove generazioni di conciliare desideri e realtà economica?.? In Breve Il 25% delle lavoratrici sotto i 35 anni lascia il lavoro dopo il parto.. L'inattività colpisce il 32,8% delle madri contro il 4,2% dei padri.. Solo il 2,9% delle donne tra 20 e 29 anni ha già figli.. Il modello spagnolo prevede 16 settimane di congedo paritario e retribuito al 100%..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maternità e lavoro: il rischio per le donne è un calo del 30% di stipendio

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Maternità e lavoro, il Pd propone un protocollo per contrastare l’uscita dal lavoro dopo la maternità“Abbiamo scelto di partire da un tema poco visibile nel dibattito pubblico ma che racconta una realtà molto concreta" ha spiegato Vanessa...

Maternità e lavoro: dopo il congedo cresce la precarietà per molte donneIn occasione della Giornata internazionale della donna, l’Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Bolzano ha pubblicato un...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Maternità e lavoro, in Italia non c'è festa per le mamme ma solo meno occupazione e più precarietà; Maternità o lavoro? Vincono le dimissioni. 7 su 10 sono di donne; Le Equilibriste: la maternità in Italia nel 2026; Maternità e lavoro, il conto lo pagano le donne: in Italia una su quattro rinuncia ai figli.

Maternità e lavoro, in Italia non c’è «festa» per le mamme ma solo meno occupazione e più precarietàL’undicesima edizione del rapporto Save the children sulla maternità: aumenta la differenza tra tasso di occupazione occupazione maschile e femminile dopo la nascita di un figlio ... corriere.it

Le Equilibriste 2026: solo il 58% delle madri lavora, i figli sono una scelta (per poche)Il rapporto di Save the Children fotografa lo stato delle madri italiane evidenziando ancora la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia. bimbisaniebelli.it

Madri presenti, in potenza o in assenza. Tanto si è detto sull'esserlo o volerlo diventare eppure non abbastanza. Da Emmanuel Carrère a Rachel Cusk, una serie di libri per affrontare la maternità o l'idea che abbiamo di essa x.com

Lavora solo il 58,2% delle madri con figli piccoli, il rapporto sulla maternità di Save the Children: 'Per la prima volta (dal 2022) un peggioramento in tutte le regioni. L'Emilia-Romagna la Regione più mother-friendly' reddit