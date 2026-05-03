Denatalità come invertire la rotta? Vittimberga INPS | più lavoro per donne e giovani assegno unico e congedi

La denatalità rappresenta una trasformazione strutturale che coinvolge tutto il continente europeo e mette a rischio la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale. Secondo un rappresentante dell'INPS, aumentare le opportunità di lavoro per donne e giovani, introdurre l’assegno unico e migliorare i congedi sono alcune delle misure proposte per affrontare questa tendenza. La questione riguarda l’intero panorama demografico e sociale, senza caratterizzarsi come un problema emergenziale.

La denatalità non è un fenomeno emergenziale, ma una trasformazione strutturale che interessa l’intero continente europeo e mette sotto pressione la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale. Nel suo intervento, Vittimberga ha evidenziato il progressivo squilibrio tra contribuenti e beneficiari, determinato dall’invecchiamento della popolazione e dalla riduzione della forza lavoro. Una dinamica che, ha sottolineato, riguarda ormai tutta l’Europa e pone con forza il tema dell’equilibrio intergenerazionale. “Le politiche nazionali non sono sufficienti se non si inseriscono in una strategia europea più ampia”, ha affermato. Tra le possibili soluzioni, il Direttore generale ha indicato come prioritaria l’espansione della base contributiva, puntando sull’aumento della partecipazione al lavoro di giovani e donne.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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