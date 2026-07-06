lavori sulla ferrovia a firenze la testimonianza di una pendolare

Una pendolare del Valdarno ha riferito di dover affrontare disagi a causa dei lavori sulla ferrovia a Ponte al Pino, a Firenze. La sua testimonianza è stata raccolta in un video.

Firenze, lavori a Ponte al Pino: la testimonianza di Rosalba Boncompagni, pendolare dal Valdarno. Video di Rossella Conte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Tramvia di Firenze, lavanzamento della tratta Libertà-Bagno a Ripoli

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