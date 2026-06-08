Lavori sulla ferrovia tre settimane di stop | un intervento per migliorare la circolazione dei treni

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori sulla ferrovia tra Firenze Campo Marte e Faenza comporteranno uno stop di tre settimane. L’intervento riguarda l’installazione del sistema Ertms, un sistema avanzato per la gestione e il monitoraggio dei treni lungo la tratta. La fase di realizzazione del sistema è in corso e mira a migliorare la circolazione ferroviaria. Durante il periodo di intervento, non saranno operative le linee interessate.

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Tra Firenze Campo Marte e Faenza continua la fase di realizzazione del sistema Ertms, il più evoluto apparato per la supervisione e per il controllo del distanziamento dei treni. Per permettere l'intervento, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dalla mattina dell’11 giugno al 1 luglio.Una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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