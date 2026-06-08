Lavori sulla ferrovia tre settimane di stop | un intervento per migliorare la circolazione dei treni

I lavori sulla ferrovia tra Firenze Campo Marte e Faenza comporteranno uno stop di tre settimane. L’intervento riguarda l’installazione del sistema Ertms, un sistema avanzato per la gestione e il monitoraggio dei treni lungo la tratta. La fase di realizzazione del sistema è in corso e mira a migliorare la circolazione ferroviaria. Durante il periodo di intervento, non saranno operative le linee interessate.

Tra Firenze Campo Marte e Faenza continua la fase di realizzazione del sistema Ertms, il più evoluto apparato per la supervisione e per il controllo del distanziamento dei treni. Per permettere l'intervento, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dalla mattina dell’11 giugno al 1 luglio.Una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Giant on Rios Summit: How the Cristo Redentor Statue Was Built!

Notizie e thread social correlati

Lavori sulla ferrovia: dal 5 all’11 maggio 2026 stop ai treni tra Rho e GallarateDal 5 all’11 maggio 2026, i treni tra Rho e Gallarate saranno sospesi a causa di lavori ferroviari programmati.

Leggi anche: Lavori sulla rete: come cambia la circolazione dei treni tra luglio e agosto

Temi più discussi: Roma Nord-Viterbo, estate di disagi: tre mesi di corse ridotte e stop totale ad agosto; Dal 1° luglio i treni diretti tra Bari e Napoli: Tempi di percorrenza sulle tre ore e mezza; Lavori sulla ferrovia Civitanova-Albacina, occhio alle condutture ad alto voltaggio; Roma nord, chiude la tratta Viterbo-Vignanello e stop totale da agosto: tutte le info.

Roma–Civita Castellana–Viterbo, tre mesi di lavori: linea spezzata, chiusure estive e bus sostitutivi. #Ferrovie #ASTRAL #COTRAL #RomaCivitaViterbo x.com

Ad agosto alcuni lavori programmati allungheranno i tempi di percorrenza dei treni sulle linee dell’alta velocitàIl gruppo Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che alcuni lavori programmati per il prossimo agosto sulle linee dell’alta velocità tra Nord e Centro Italia incideranno sui tempi di percorrenza dei tre ... ilpost.it

Castelbellino, tre mesi di lavori sul cavalcaferrovia della Sp11: senso unico alternato fino al 16 giugnoCASTELBELLINO - Tre mesi di interventi su uno dei nodi viari più trafficati della Vallesina. Dal 9 marzo al 17 giugno la SP11 dei Castelli, nel tratto del cavalcaferrovia tra l’uscita della ... corriereadriatico.it