Dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio, la circolazione ferroviaria sulla tratta Firenze Campo Di Marte – Arezzo sarà sospesa per lavori di manutenzione al ponte al Pino. Durante questo periodo, i treni non transiteranno lungo quella tratta. L’assessore ai lavori pubblici ha annunciato che si terrà un monitoraggio costante della situazione durante i lavori. Le aziende ferroviarie hanno predisposto servizi di trasporto alternativi e comunicazioni ai viaggiatori.

Arezzo, 6 luglio 2026 – . Dalle ore 23 del 5 luglio fino alle ore 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria lungo la tratta Firenze Campo Di Marte-Firenze Santa Maria Novella è interrotta a causa dei i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, un’opera necessaria per la sicurezza ferroviaria cittadina e nazionale che ha richiesto - oltre ad un intervento cantieristico complesso portato avanti da RFI attraverso l’uso di una gru straordinariamente potente fatta arrivare direttamente dalla Virginia – una grande organizzazione di servizi sostitutivi e assistenza all’utenza, pensati per gestire i flussi di viaggiatori in arrivo nelle due stazioni fiorentine coinvolte e consentire loro di proseguire il viaggio o raggiungere la meta desiderata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori ferroviari Ponte al Pino, assessore Boni: “Monitoraggio costante della situazione”

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