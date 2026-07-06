I lavori di smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, causando la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella. La circolazione ferroviaria sulla linea è interrotta, con rallentamenti nelle zone di Campo di Marte. Le autorità hanno comunicato che la situazione è sotto controllo e che si stanno seguendo le procedure previste. Non sono state segnalate altre interruzioni o problematiche legate ai lavori in corso.

Firenze, 6 luglio 2026 – Sono ufficialmente iniziati i lavori per lo smontaggio di Ponte al Pino a Firenze: la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella è ferma. I provvedimenti dureranno fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio. La situazione viabilità. In questo momento, a livello di viabilità cittadina, tutta l'area di Campo di Marte risente di questa novità e dei tanti provvedimenti di viabilità, come le chiusure di via degli Artisti (da Vasari a Masaccio) e il fatto che sia via Pacinotti che via Marconi sono senza sfondo. Si registrano rallentamenti in via Mannelli, in viale dei Mille e in viale Volta (in direzione Le Cure). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori Ponte al Pino, rallentamenti a Campo di Marte. “Ma situazione sotto controllo”

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