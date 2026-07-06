Negli Stati Uniti, le vendite di veicoli ibridi sono aumentate significativamente, con il modello Honda CR-V in cima alle preferenze. La crescita è attribuibile a un cambiamento nei gusti dei consumatori, spinto anche dalle politiche e dai messaggi di figure politiche recenti. Rispetto ai periodi precedenti, si registra un incremento della domanda di auto più ecologiche, con un particolare favore verso le ibride rispetto alle tradizionali a carburante fossile.

Trump meglio di Obama e Biden, capace di spingere la gran parte del popolo statunitense ad un cambiamento di gusti automobilistici, ad una vera svolta ambientalista che favorisce modelli ibridi e più ecologici. Numeri di vendite alla mano, nessuno nella storia recente ha fatto meglio del 47º inquilino della Casa Bianca. Poco importa che non fosse affatto questa la sua intenzione. Trump non aveva certo in programma di consegnare il mercato Usa a produttori giapponesi o coreani, alla loro gamma di vetture hybrid capaci di contrastare meglio il rincaro dei carburanti, saliti di più del 20% nella media generalizzata degli Stati Uniti, addirittura del 40% negli Stati più popolosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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