Cambiare l' auto a Bari è un lusso | il boom delle ibride non basta a rottamare i vecchi modelli
A Bari, cambiare auto resta difficile, nonostante il crescente mercato delle ibride. I dati Aci e l’analisi di AutoScout24 mostrano che, durante la Giornata dell’Ambiente, il numero di vetture vecchie ancora in circolazione supera di gran lunga le nuove ibride acquistate. La rottamazione non ha avuto un impatto sufficiente a ridurre la presenza di modelli più datati. La mobilità nel capoluogo pugliese continua a essere dominata da veicoli più vecchi, anche con l’aumento delle auto più ecologiche.
In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'analisi del Centro Studi di AutoScout24 (portale leader in Italia e in Europa per l'acquisto e la vendita di auto) scatta una fotografia nitida, basata sui dati Aci, dello stato della mobilità in Puglia. Una transizione green che, a livello. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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