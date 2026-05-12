Usa aumentano le auto ibride per via del caro carburanti
Nei mesi di marzo e aprile, in seguito all'attacco dell'asse tra gli Stati Uniti e Israele, si è registrato un aumento delle vendite di automobili ibride. Questa crescita si lega alle variazioni dei prezzi del carburante, che hanno spinto i consumatori a preferire veicoli più efficienti dal punto di vista dei consumi. I dati indicano che le auto ibride hanno rappresentato una fetta crescente delle immatricolazioni durante questo periodo.
La guerra in Medio Oriente tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la crisi energetica che ne è derivata iniziano ad avere i primi effetti anche sul mercato automobilistico Usa. A certificarlo è la grande crescita del mercato delle auto ibride registrata proprio negli Stati Uniti nei mesi di marzo e aprile, ovvero quelli immediatamente successivi all'attacco israelo-americano nei confronti di Teheran (avvenuto il 28 febbraio). In questo periodo il mercato delle ibride è cresciuto infatti del 37%, mentre quello generale ha fatto segnare un +15%. L'aumento del prezzo della benzina, che superando i quattro dollari al gallone ha toccato il suo picco negli ultimi quattro anni, sta portando molti americani, solitamente restii a investire in veicoli elettrificati, a optare per le ibride.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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