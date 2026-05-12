Usa aumentano le auto ibride per via del caro carburanti

Nei mesi di marzo e aprile, in seguito all'attacco dell'asse tra gli Stati Uniti e Israele, si è registrato un aumento delle vendite di automobili ibride. Questa crescita si lega alle variazioni dei prezzi del carburante, che hanno spinto i consumatori a preferire veicoli più efficienti dal punto di vista dei consumi. I dati indicano che le auto ibride hanno rappresentato una fetta crescente delle immatricolazioni durante questo periodo.

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La guerra in Medio Oriente tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la crisi energetica che ne è derivata iniziano ad avere i primi effetti anche sul mercato automobilistico Usa. A certificarlo è la grande crescita del mercato delle auto ibride registrata proprio negli Stati Uniti nei mesi di marzo e aprile, ovvero quelli immediatamente successivi all'attacco israelo-americano nei confronti di Teheran (avvenuto il 28 febbraio). In questo periodo il mercato delle ibride è cresciuto infatti del 37%, mentre quello generale ha fatto segnare un +15%. L'aumento del prezzo della benzina, che superando i quattro dollari al gallone ha toccato il suo picco negli ultimi quattro anni, sta portando molti americani, solitamente restii a investire in veicoli elettrificati, a optare per le ibride.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Usa, aumentano le auto ibride per via del caro carburanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 1.000KM CON SOLI 50€! QUANTO CONSUMA DAVVERO UN’AUTO IBRIDA Notizie correlate Il caro carburanti blocca le produzioni di asfalto per le strade: l’allarme del Presidente della ProvinciaTempo di lettura: 2 minutiIl caro-carburanti mette in crisi la gestione delle infrastrutture. Caro carburanti, con l’auto elettrica si risparmia? Cosa dicono i datiLa crisi energetica scatenata dalla guerra contro l’Iran sta mostrando le debolezze del trasporto privato. Argomenti più discussi: Auto, quali sono i gruppi Ue più esposti ai nuovi dazi di Trump: tremano le case tedesche, Ma anche il lusso, da Ferrari a Lamborghini; Auto, l’export UE verso gli USA in calo del 21,3 per cento già nel 2025; A Francoforte l'aumento dei dazi Usa pesa sull'automotive, giù Bmw e Continental; Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremo. #LaVeritàdioggi Il Quirinale piange miseria: ci danno solo 235 milioni ? Rosy Bindi più comica che lucida su Trump ? Calano sbarchi e morti. E aumentano i rimpatri ? Dazi Usa più alti sull’auto. Colpa anche di Bruxelles social.laverita.info/sfogliatore x.com Felice di essere un proprietario di auto elettrica! - reddit.com reddit Usa aumentano tariffe auto UE al 25%: rischi per l'accordo commercialeTrump annuncia un rialzo delle tariffe al 25% sulle auto europee: possibili ripercussioni commerciali, reazioni dell'UE e scenari legali ... notizie.it