A Locarno, il regista di film come Requiem for a Dream, Il cigno nero e Madre! riceverà il Pardo d’Onore durante la cerimonia del 14 agosto nella Piazza Grande. La sera stessa, il regista sarà presente sul palco per ricevere il premio alla carriera, che gli viene riconosciuto per il suo contributo al cinema. La manifestazione dedica questa edizione al regista con una cerimonia speciale.

Il premio alla carriera va al regista di Requiem for a Dream, Il cigno nero e Madre! che, la sera del 14 agosto, sarà protagonista della Piazza Grande. Darren Aronofsky riceverà il premio alla carriera al Locarno Film Festival 2026. Il regista di opere come Requiem for a Dream (2000), The Wrestler, Leone d'Oro a Venezia nel 2008, Il cigno nero (2010) e The Whale (2022), si è distinto per lo sguardo visionario, per la capacità di costruire scene ad altissima tensione e per la crudezza nella rappresentazione del macabro. Il cineasta newyorkese, impegnato da tempo nella causa ambientale e nella salvaguardia del pianeta, interverrà in Piazza Grande la sera di venerdì 14 agosto per ritirare il Pardo d'Onore alla carriera.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Locarno79 omaggia Darren Aronofsky: il regista riceverà il prestigioso Pardo d’Onore

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Darren Aronofsky riceverà il Pardo d’Onore a Locarno79Grazie a titoli come Pi greco (1998), Requiem for a Dream (2000), The Wrestler (2008; vincitore del Leone d’Oro alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia), Black Swan (2010), Noah (2014) e The ... mymovies.it

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