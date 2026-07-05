Marine Le Pen aspetta la sentenza d’appello che potrebbe influenzare il suo percorso politico. Durante un comizio a Liévin, ha dichiarato che il partito continuerà la sua attività politica indipendentemente dall’esito del processo. Le Pen si trova in attesa di una decisione giudiziaria che si ritiene decisiva per il suo futuro.

Nel comizio di Liévin, la leader della destra francese assicura che il partito continuerà la sua battaglia politica "qualunque cosa accada" Sono ore decisive perMarine Le Pen. Trasperanzaetimore, la leader del Rassemblement National aspetta lasentenza della Corte d’Appellonel procedimento che la vede coinvolta nelcaso degli assistenti degli eurodeputati del partito. Secondo alcune persone a lei vicine, citate daLe Journal du Dimanche, il suo stato d’animo oscilla continuamente: “Un giorno pensa di farcela, l’altro è convinta di essere ormai fuori”. La decisione dei giudici potrebbe avere unimpatto significativo sul suo futuro politico. Se la... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marine Le Pen attende sentenza d’appello, decisiva per il suo futuro politico

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