L’attentato di Modena Al vaglio il pc dell’Ifoa utilizzato da El Koudri

Gli inquirenti stanno analizzando un nuovo computer di proprietà dell’Ifoa di Reggio, collegato a Salim El Koudri, il giovane coinvolto nell’attacco a Modena in cui ha investito dei pedoni con un’auto. Il dispositivo è stato sequestrato e sottoposto a esami per verificare eventuali collegamenti o informazioni utili alle indagini. Al momento non sono stati rilasciati dettagli sui risultati dell’analisi o su eventuali connessioni con altri soggetti.

C’è un nuovo computer, di proprietà dell’Ifoa di Reggio, all’attenzione degli inquirenti che indagano sulla vita di Salim El Koudri, il giovane che a Modena lanciò l’auto contro i pedoni nel tentativo di compiere una tsrage. Al pari dei numerosi device sequestrati per ricostruire la vicenda, sarà ora analizzato un altro pc per verificare ricerche in merito ad analoghi episodi criminali. Saranno rilevati eventuali contatti con terzi, espressioni e dati sintomatici di radicalizzazione su siti, contenuti multimediali e comunque relativi ad affiliazione religiosa, auto formazione religiosa o auto addestramento. Per l’esame la procura di Modena ha dato un nuovo incarico al perito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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