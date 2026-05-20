Il 31enne che il 16 maggio scorso ha investito con l’auto alcuni pedoni nel centro di Modena non aveva problemi di salute mentale al momento dell’episodio, secondo quanto deciso dalla giudice per le indagini preliminari. La decisione si basa sulle valutazioni effettuate dagli esperti che lo hanno esaminato. Le indagini sulla vicenda proseguono per chiarire le ragioni alla base dell’azione compiuta. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’incidente e raccolto testimonianze tra i testimoni presenti quella mattina.

Salim El Koudri, il 31enne che lo scorso 16 maggio si è lanciato con la propria auto sui pedoni nel centro di Modena, non ha agito in condizioni di infermità mentale. Lo afferma la giudice per le indagini preliminari della città emiliana nell’ordinanza di convalida dell’arresto dell’uomo, accusato di strage e lesioni. La Procura non ha invece chiesto per lui le aggravanti della premeditazione e del terrorismo. “Non è stato ancora possibile accertare le ragioni e il movente dell’azione criminosa” e “ciò, in questa fase, rende ancora più preganti le esigenze cautelari”, scrive la gip Donatella Pianezzi. Nell’atto si legge che “non vi sono, allo stato, elementi concreti e conclusivi per ritenere che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di non punibilità o che sussista allo stato una causa di estinzione del reato”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Attentato Modena, per la gip El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici

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