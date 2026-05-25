Quasi dieci giorni dopo l’attacco a Modena, si conoscono nuovi dettagli su Salim El Koudri, il marocchino naturalizzato italiano che si è lanciato con un’auto sulla zona pedonale. El Koudri, nato nella bergamasca e residente nella provincia emiliana, ha giustificato l’incidente con l’espressione “ha fatto un incidente, stop”. Le autorità stanno analizzando le motivazioni e le circostanze che hanno portato l’uomo a compiere l’attacco.

A quasi 10 giorni dall’attentato di Modena emergono ulteriori dettagli sulla natura di Salim El Koudri, il marocchino naturalizzato italiano, nato nella bergamasca e residente nella provincia emiliana, che si è lanciato a tutta velocità sulla zona pedonale per colpire quante più persone possibili. Fin dalle prime ore è emerso un problema psichiatrico per il 31enne ma secondo il Gip la patologia non è collegata alla sua azione. Sono emerse poi alcune mail dell’uomo indirizzate all’università di Modena dove ha studiato in cui insultava e minacciava i cristiani perché si sentiva discriminato: pare che non riuscisse a trovare un’occupazione e che questo gli causasse un disagio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ha fatto un incidente, stop”. Così gli islamici giustificano l’attentato di El Koudri a Modena

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