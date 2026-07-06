Bergamo, 6 luglio 2026 – Dopo dieci anni consecutivi il lecchese Francesco Rossi, classe 1991, non è più il terzo portiere dell’Atalanta. L’estremo difensore lombardo non è stato inserito nella lista dei 33 giocatori convocati da Maurizio Sarri per il raduno estivo atalantino. Presenza decennale fondamentale nello spogliatoio e in allenamento, Rossi, prodotto del settore giovanile nerazzurro, è stato rimpiazzato da un altro canterano, il 23enne bergamasco Paolo Vismara, quarto portiere la scorsa stagione e nell’ultimo triennio difensore della porta dell’under 23 nerazzurra di serie C. Francesco ScaccianoceLMedia - Atalanta BC vs Cagliari... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’Atalanta congeda Francesco Rossi: dopo 10 anni il lecchese classe 1991 non è più lo storico “terzo portiere”

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Atalanta has parted company with Francesco Rossi: after 10 years, the 1991-born Lecco native is no longer their long-time third goalkeeper.Utilizzato per soli 79 minuti nel corso di un decennio, stavolta non è stato convocato per il raduno estivo: al suo posto ci sarà il 23enne Paolo Vismara ... sport.quotidiano.net

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