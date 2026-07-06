L’Atalanta congeda Francesco Rossi | dopo 10 anni il lecchese classe 1991 non è più lo storico terzo portiere

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo dieci anni, l’estremo difensore lecchese non figura più tra i 33 convocati dell’Atalanta per il raduno estivo. La sua assenza dalla lista ufficiale segna la fine del suo ruolo di terzo portiere, che ricopriva da molto tempo. La decisione è stata comunicata con l’inserimento dei nuovi convocati, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua presenza nel club si interrompe così dopo un lungo periodo.

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Bergamo, 6 luglio 2026 –  Dopo dieci anni consecutivi il lecchese Francesco Rossi, classe 1991, non è più il terzo portiere dell’Atalanta. L’estremo difensore lombardo non è stato inserito nella lista dei 33 giocatori convocati da Maurizio Sarri per il raduno estivo atalantino. Presenza decennale fondamentale nello spogliatoio e in allenamento, Rossi, prodotto del settore giovanile nerazzurro, è stato rimpiazzato da un altro canterano, il 23enne bergamasco Paolo Vismara, quarto portiere la scorsa stagione e nell’ultimo triennio difensore della porta dell’under 23 nerazzurra di serie C.  Francesco ScaccianoceLMedia - Atalanta BC vs Cagliari... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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