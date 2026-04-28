Il negozio Avenida di via Strinati, gestito da Monica Novelli, chiuderà i battenti il 6 giugno dopo quasi 30 anni di attività. La proprietaria, che ha aperto nel 1998, ha annunciato la chiusura, attribuendo in parte la decisione alla mancanza di parcheggi nelle vicinanze. La chiusura rappresenta l’ultimo esempio di un negozio storico del centro che lascia la città.

Cesena, 28 aprile 2026 – Il 6 giugno saluta la città anche il negozio Avenida in via Strinati, gestito da Monica Novelli, veterana dei commercianti del centro storico, che aprì l’attività nel 1998. Specializzato nella vendita di articoli in argento, oro e bigiotteria, propone orecchini, anelli, girocolli e bracciali, oltre a idee regalo. Monica Novelli, si assiste da anni a ondate di morie di negozi in centro storico non pienamente compensate da nuove aperture. Nei giorni scorsi si è sguarnita di una storica macelleria e un bar la zona di Porta Trova. Si sente parte di questa moria? "Francamente no, il progetto di Avenida va a compimento naturale: sono a un passo dalla pensione anche se avrei proseguito per altri due anni, ma sotto il profilo economico non è più redditizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monica chiude lo storico negozio dopo quasi 30 anni: “La moria del centro? Servono parcheggi più vicini”

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