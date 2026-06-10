Emiliano Martinez ha vissuto mille vita in una. Dietro quel ragazzone spavaldo che ti insulta, ti provoca, chiacchiera tra i pali, innervosisce i tifosi e chi più ne ha più ne metta, c’è la storia di un portiere che ha lottato e sfidato il tempo, prima di farcela. Il suo viaggio è un inno alla resistenza. La sua mentalità - molto sudamericana - l’ha portato a toccare il cielo con un dito vincendo una Coppa del Mondo da protagonista, negando a Kolo Muani il gol partita e consegnando a Messi& co il trofeo. E oggi - beffardi gli intrecci del destino - con quel centravanti che buttò all’inferno respingendo il suo destro, potrebbe condividere lo spogliatoio in bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il trash talking sui rigori, lo psicologo e 10 anni in panchina: Dibu, portiere folle e geniale

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