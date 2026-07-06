Un motociclista coinvolto in un incidente nel settembre 2021 ha visto rifiutarsi il risarcimento dall'assicurazione, che ha citato il fatto che era in possesso solo del foglio rosa e che era risultato positivo alla cannabis. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che l'assicurazione deve comunque pagare, riconoscendo il diritto al risarcimento. L'incidente è avvenuto con una moto coperta da polizza per gli infortuni del conducente.

Nel mese di settembre del 2021 aveva subito un incidente, in sella alla propria moto che era assicurata con una polizza per gli infortuni del conducente, ma la compagnia assicurativa si era rifiutata di pagare: «Aveva solo il foglio rosa ed è risultato positivo alla cannabis». Ma per il Tribunale di Ravenna queste due evenienze non bastano a giustificare il mancato pagamento dei danni e ora l'assicurazione dovrà risarcire l'uomo con 26mila euro, tra danni e spese legali. Per il giudice Adriana Forastiere, infatti, non ci sono dubbi e nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi ha dato ragione all'uomo e torto all'assicurazione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - L'assicurazione non paga l'incidente: «Positivo alla cannabis e col foglio rosa». Ma il Tribunale gli dà ragione: risarcitelo

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