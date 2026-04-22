Senza casco e positivo alla cannabis causa un incidente e scappa a nuoto

Alle 14:06 si è verificato un incidente stradale a Capodistria, nella zona di Badaševica, coinvolgendo un veicolo che ha causato danni. Il conducente, che non indossava il casco e risultava positivo alla cannabis, si è allontanato a nuoto dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.

Alle 14:06 si è verificato un incidente stradale a Capodistria, nella zona di Badaševica, e il responsabile è fuggito. Il conducente di uno scooter circolava sulla pista ciclabile a Olmo senza casco. Un agente ha cercato di fermarlo, ma il conducente non ha rispettato l’alt della polizia, ha.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Senza casco e positivo alla cannabis causa un incidente e scappa a nuotoAlle 14:06 si è verificato un incidente stradale a Capodistria, nella zona di Badaševica, e il responsabile è fuggito. Il conducente di uno scooter circolava sulla pista ciclabile a Olmo senza casco. triesteprima.it

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