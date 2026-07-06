A Teheran si svolge un evento che il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi, definisce come un “congresso del terrore”. L'evento vede la partecipazione di rappresentanti di alto livello, tra cui il leader spirituale, mentre l’Unione Europea ha deciso di non inviare rappresentanti. Questo fatto ha suscitato commenti critici da parte di alcuni politici italiani, che evidenziano l’assenza dell’Europa come una scelta significativa.

A Teheran si sta consumando quello che il senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi, presidente della Commissione Politiche dell'UE a Palazzo Madama, definisce senza mezzi termini un autentico “congresso del terrore”. L'occasione sono le esequie solenni a quaranta giorni dall'eliminazione di Ali Khamenei, descritto dal senatore non solo come Guida Suprema, ma come il vero vertice del terrorismo internazionale. Un evento che mette a nudo l'abbraccio mortale tra le peggiori autocrazie e le milizie sciite dell'area. Al capezzale del regime si sono infatti radunati i rappresentanti di quello che viene propagandato come l'asse della resistenza, ma che Terzi identifica come una rete globale di violenza e antisemitismo finanziata, addestrata e armata dalla Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'asse del terrore celebra Khamenei, ma l'Occidente stavolta diserta: “Bene l’Ue che non manda rappresentanti”

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