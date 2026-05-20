Selvaggia Lucarelli commenta la finale del Gf Vip fa effetto ' vince Mussolini' ma stavolta andrà bene
Selvaggia Lucarelli ha scritto sui social che la vittoria di un concorrente al GF Vip richiama quella di Mussolini, ma ha aggiunto che questa volta andrà bene. La giornalista ha commentato la finale del reality, facendo riferimento a un episodio che ha attirato l’attenzione sui social e suscitato reazioni diverse tra gli utenti. La discussione si è concentrata sulla vittoria di un partecipante, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o sul contenuto della puntata.
Dopo aver già commentato in diretta tv il successo di Alessandra Mussolini al GF Vip, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un post social in cui ha sottolineato quanto facesse “effetto” sentire nel 2026 “vince Mussolini“. Una battuta, quella dell’opinionista del reality, che ha scatenato l’ilarità dei follower su Instagram e non solo, con la giornalista che ha scherzato sul cognome “pesante” della concorrente”. Lucarelli e il commento su "vince Mussolini" La battuta di Selvaggia Lucarelli su Alessandra Mussolini Le parole per Alessandra Mussolini Lucarelli e il commento su “vince Mussolini” Le parole di Selvaggia Lucarelli sono arrivate nelle ore successive alla vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip. 🔗 Leggi su Virgilio.it
AVEVA IL CELLULARE AL GF VIP! La verita sul malore della Mussolini(E la frase fascista di Paola)!
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