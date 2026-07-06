Nel giorno del funerale di Khamenei, le autorità hanno celebrato la vittoria e inviato un messaggio di forza, rafforzando il controllo senza lasciare spazio a dissenso. Lo scrittore iraniano ha affermato che l’assenza temporanea di un leader non riduce l’autorità, poiché questa fa parte della cultura politica del paese. La cerimonia si è svolta senza segnali di opposizione visibile, con discorsi ufficiali che sottolineano l’indiscussa leadership.

Lo scrittore iraniano Kader Abdolah: “L’idea di un leader assente, ma destinato a tornare, è parte della cultura iraniana: non implica la perdita di autorità. Può anzi rafforzare l’aura simbolica di Mojtaba”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “Funerale di Khamenei celebra la vittoria e manda messaggio di forza: non c’è spazio per dissenso”

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