L' applauso dei compagni la frecciata di Garcia e | i retroscena del caso Balogun
Durante l'allenamento, i compagni hanno applaudito un giocatore che era stato precedentemente squalificato e poi reintegrato senza restrizioni. Nel frattempo, l'allenatore ha rivolto una frecciatina pubblica, commentando la situazione. La vicenda ha suscitato discussioni tra i presenti, con alcuni che hanno mostrato sorpresa per il cambio di decisione. La vicenda riguarda un atleta che aveva ricevuto una sanzione, poi revocata, lasciando spazio a reazioni di sorpresa e commenti pubblici.
Un applauso dei compagni increduli nel campo di allenamento della University of Washington per accogliere il sanzionato senza più sanzione, ma è difficile coprire il boato qui fuori: oltre questo campo-base della squadra americana nella periferia di Seattle non si parla che dello strano caso di Folarin Balogun, il centravanti degli Stati Uniti improvvisamente disponibile per gli ottavi di stanotte, dopo che una decisione a sorpresa della FIFA ha tolto (con la condizionale) il suo regolare turno di squalifica. Una bomba nel cuore del Mondiale, con polemiche sparse e reazioni avvelenate: su tutte, quella del Belgio, l’avversario di turno che minaccia fuoco e fiamme contro un provvedimento senza precedenti a poco più di 24 ore dal match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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