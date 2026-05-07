Risse tra compagni di squadra tra retroscena e interventi societari in Serie A I precedenti in Italia dopo il caso Valverde Tchouameni
Negli ultimi anni, in Serie A si sono verificati diversi episodi di risse tra compagni di squadra, spesso accompagnati da interventi della società e sanzioni disciplinari. Tra i casi più discussi ci sono stati quelli che hanno coinvolto giocatori di varie squadre italiane, con conseguenti interventi da parte degli organi competenti. Questi episodi hanno suscitato attenzione anche per i retroscena e le modalità di gestione adottate dalle società coinvolte.
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