I giovani delle Acli hanno lanciato un appello ai 720 europarlamentari affinché contrastino il linguaggio d’odio in politica. Hanno sottolineato come le parole possano avere conseguenze concrete, affermando che il discorso pubblico può alimentare violenza e divisioni. In particolare, hanno evidenziato come termini come “invasore” siano usati prima di azioni più gravi, come espulsioni o violenze, e hanno invitato a un uso più responsabile del linguaggio.

“Prima che qualcuno spari, qualcuno ha parlato. Prima che qualcuno venga espulso, qualcuno lo ha chiamato invasore. Prima che qualcuno venga odiato, qualcuno lo ha reso nemico con una parola”. È da qui che parte il “ Manifesto per una politica che costruisce, non distrugge”, l’appello lanciato dai Giovani delle Acli e inviato ai 720 europarlamentari con una richiesta precisa: sottoscrivere un impegno pubblico per “ disarmare le parole ” e contrastare l’escalation di aggressività che caratterizza il dibattito politico e mediatico. L’iniziativa arriva in un momento in cui, secondo i giovani, il linguaggio pubblico sembra sempre più vicino alla logica dello scontro che a quella del confronto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le parole si sono armate, è un danno democratico”: l’appello dei giovani Acli ai 720 europarlamentari contro il linguaggio d’odio in politica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Japon et lArticle 9 : le paradoxe dune puissance militaire - Documentaire AT

Notizie e thread social correlati

Parole che uccidono, parole che salvano. Il monologo di Geppi Cucciari contro il linguaggio dell’odio: abbiamo insegnato ai ragazzi che vince il più prepotente, ma non è cosìDurante una puntata di Splendida Cornice, programma di Rai Tre condotto da Geppi Cucciari, si è affrontato il tema del linguaggio dell’odio.

Leggi anche: L’appello dei Comitati per il Sì all’Anm: ora basta fare politica, si apra un cantiere per le riforme

Temi più discussi: Politica internazionale, Disarmiamo le parole, il Manifesto dei Giovani delle Acli per una politica che costruisce, non distrugge - Acli; L'appello dei giovani delle Acli agli europarlamentari: Disarmiamo le parole; Quattro tesi per salvare il mondo: approfondimento del Giornale Radio Sociale; Disarmare l’intelligenza artificiale: l’enciclica che rimette al centro il noi.

Si tende sempre a raccontare il viaggio dei migranti con toni drammatici. E capisco perché — il viaggio, spesso, lo è davvero. Ma si dimentica quello che viene dopo: l'incontro. Oggi pomeriggio nel cortile di Cassano d'Adda ho vissuto un incontro. Costumi alb x.com

L'appello dei giovani delle Acli agli europarlamentari: Disarmiamo le paroleUn Manifesto per una politica che costruisce, non distrugge, redatto dai Giovani delle Acli, è stato inviato a tutti i 720 membri del Parlamento europeo, con la richiesta di sottoscriverlo e rispett ... avvenire.it

Disarmate le parole, i giovani delle Acli lo chiedono agli europarlamentariVi chiediamo di ricordare, ogni volta che parlate in pubblico, che le vostre parole non sono parole qualunque: arrivano a milioni di persone, formano opinioni, costruiscono immaginari, legittimano co ... vita.it