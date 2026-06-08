La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un senatore di Forza Italia con l’accusa di violenza sessuale. La denuncia, inizialmente pubblicata su un quotidiano, si è trasformata in un fascicolo giudiziario. Dopo aver fatto una dichiarazione con una frase ritenuta infelice, il senatore ha presentato delle scuse. La vicenda ha suscitato critiche bipartisan nella politica.

Da semplice denuncia affidata a un quotidiano, a fascicolo giudiziario vero e proprio. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro con l’ipotesi di violenza sessuale. Con lui è indagato anche un carabiniere, marito di sua cugina, accusato di tentata violenza privata. L’inchiesta nasce dalla denuncia presentata da un’imprenditrice di 52 anni che ha rivelato di aver subito un’aggressione sessuale mentre si trovava all’interno dello studio parlamentare del senatore, nel complesso di San Luigi dei Francesi. La vicenda, anticipata nei giorni scorsi da Repubblica, riguarda fatti che la donna colloca nel febbraio del 2025. Secondo il suo racconto, si era recata dal parlamentare per una trattativa commerciale legata alla vendita di vini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Violenza sessuale, indagato il senatore Silvestro: dopo la frase sul “bel ragazzo” arrivano le scuse, ma sulle parole infelici piovono critiche bipartisan dalla politica

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