La prima volta è arrivato in laguna al fianco di Jennifer Lopez, nei panni del rapinatore gentiluomo di Out of Sight. Era il 1998 e da allora George Clooney non ha più smesso di tornare alla Mostra del Cinema di Venezia. Che negli anni è diventato – parole sue – il suo festival d’elezione. Difficile contraddirlo: è stato qui ben 11 volte in meno di 30 anni! Ora quel legame trova la sua consacrazione più alta: la Biennale ha appena comunicato di volergli assegnare il Leone d’Oro alla carriera 2026. Cioè il massimo riconoscimento del Festival del cinema di Venezia. La consegna avverrà durante l’83esima edizione, in programma dal 2 al 12 settembre prossimi. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - L'amore così grande di George Clooney per Venezia viene ricambiato: a lui il Leone d'Oro alla carriera 2026 alla prossima Mostra del cinema

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