Lamin Saidlly, 22 anni, non ha risposto al gip durante l'interrogatorio. Il suo legale ha dichiarato che il ragazzo non ricorda nulla dell'aggressione avvenuta sabato mattina davanti a un bar di via Capecelatro, quando ha ferito gravemente un uomo con un coltello. Saidlly, nato in Italia da genitori del Gambia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’indagato non ha fornito spiegazioni sul motivo dell’attacco.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidlly, 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha accoltellato un uomo davanti a un bar di via Capecelatro, alla periferia di Milano ferendolo in modo grave. E’ accusato di tentato omicidio aggravato, dai futili motivi ma anche dalla premeditazione. Lo ha detto il suo legale, l'avvocato Simona Brambilla, lasciando il carcere di San Vittore – dove il giovane è detenuto da sabato – al termine dell'interrogatorio di garanzia. "È stata una sua scelta", ha detto il difensore, che ha definito il suo assistito "molto scosso". "Non ricorda nulla fino... 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Lamin Saidlly non risponde al gip, il legale dell’accoltellatore: “Non ricorda nulla”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’accoltellatore di via Capecelatro non risponde al gip. Il legale: “Non ricorda nulla”

Terrore a Milano, l'accoltellatore del bar non risponde al gip. Il legale: "Non ricorda nulla"Lamin Saidlly, 22 anni, ha scelto di non rispondere davanti al giudice durante l'interrogatorio.

Si parla di: L'aggressore di Milano: 'Mi volevo divertire, appena esco lo rifaccio'.

L'aggressore di Milano non risponde al gip, il legale 'non ricorda nulla'Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidlly, 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha accoltellato un uomo davanti a un bar della periferia di Mi ... ansa.it

Terrore a Milano, l'accoltellatore del bar non risponde al gip. Il legale: Non ricorda nullaLamin Saidlly ha colpito un 55enne, con oltre venti coltellate, sabato mattina davanti a un bar di Milano. L'avvocato del giovane, al termine dell'interrogatorio di garanzia a San Vittore: Molto scos ... msn.com