Ladispoli il Castellaccio di Monteroni verso il recupero

Ladispoli, 6 luglio 2026 – Nuovo passaggio amministrativo per il recupero funzionale del Castellaccio di Monteroni, uno degli interventi più rilevanti inseriti nel percorso di rigenerazione urbana della città. Con la determinazione dirigenziale n. 1456 del 30 giugno 2026, l’Area VI – Lavori Pubblici del Comune di Ladispoli ha affidato il servizio tecnico per il progetto di prevenzione incendi relativo ai lavori sull’immobile storico. L’incarico rientra nell’intervento finanziato dall’ Unione Europea – NextGeneration EU, a valere sui fondi Pnrr, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, dedicata ai progetti di rigenerazione urbana finalizzati a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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