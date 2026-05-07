Dopo il pareggio contro Verona, l'allenatore della squadra si prepara alla sfida contro il Lecce. Tra i punti da valutare ci sono le condizioni di Thuram, che potrebbe tornare disponibile dopo un infortunio. La squadra lavora sul campo per mettere a punto la strategia in vista della prossima partita, mentre lo staff tecnico monitora attentamente le condizioni dei giocatori.

Dalle scorie del pareggio post Verona alle condizioni di Thuram, Spalletti deve trovare la quadra in vista di Lecce. Juventus a Lecce per il riscatto: l’obiettivo Champions non ammette errori. Dopo il deludente pareggio interno contro un Verona già retrocesso, la Juventus di 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Thuram verso il recupero contro il Lecce

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