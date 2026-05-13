Verso Juve-Fiorentina il recupero di Thuram e Yildiz e la sliding door di Vlahovic

A due turni dalla fine del campionato, la Juventus si prepara alla sfida contro la Fiorentina con alcuni aggiornamenti sul recupero di Thuram e Yildiz. La squadra bianconera cerca di rafforzarsi in vista delle ultime partite, mentre il futuro di Vlahovic, considerato una delle scelte principali in attacco, rappresenta una possibile svolta per la strategia estiva. La corsa alla qualificazione in Champions League si fa sempre più serrata.

La stagione della Juventus si avvicina alle battute finali e, a due giornate dalla conclusione del campionato, la corsa alla prossima Champions League è più viva che mai. Alle spalle dell’Inter campione d’Italia, cinque squadra – Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como – sono racchiuse in pochi punti e pronte a giocarsi le proprie munizioni fino all’ultimo minuto della stagione. In questo scenario, la prossima giornata potrebbe rivelarsi decisiva, con i bianconeri attesi dalla delicata sfida contro la Fiorentina, anche se resta ancora da capire quando verrà effettivamente disputata, con giorno e orario ancora da definire. Le ultime dalla Continassa: come procede il recupero di Thuram, Spalletti si affida a Yildiz.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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