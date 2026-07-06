Un giovane di 32 anni, residente in una cittadina vicino a Napoli, è morto dopo aver ricevuto un trapianto record. La sua famiglia ha reso noto che poco prima dell’intervento aveva scritto una lettera, in cui affermava di aver lottato fino all’ultimo per vivere. La notizia si è diffusa dopo il decesso, avvenuto alcuni mesi dopo il trapianto. La morte è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Una lettera che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Scritta pochi minuti prima di entrare in sala operatoria, è diventata oggi il testamento d'amore di Daniele Cacciapuoti, il 32enne di Qualiano scomparso dopo mesi di lotta contro la malattia. «Se avete questa lettera tra le mani significa che il mio cuore e il mio fegato non ce l'hanno fatta. Sapete quanta paura avessi, ma sapete anche con quanta speranza ho baciato ognuno di voi prima di varcare quella porta. Ho lottato fino all'ultimo respiro perché volevo restare qui, con voi». A febbraio, Daniele era stato sottoposto a un delicato trapianto di cuore e fegato all' ospedale Molinette di Torino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - L'addio di Daniele, morto dopo il trapianto-record: «Ho lottato fino all?ultimo per vivere»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'addio di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto - Vita in diretta 04/03/2026

Notizie e thread social correlati

«Se state leggendo questa lettera, significa che non ce l'ho fatta»: l'addio di Daniele, morto dopo il trapianto-recordDaniele Cacciapuoti ha scritto una lettera prima di entrare in sala operatoria, pochi minuti prima del trapianto-record a cui si è sottoposto.

Sabalenka: “Quando è morto il mio ex fidanzato ho lottato con un poliziotto, non potevo accettarlo”Sabalenka ha raccontato a Vogue un episodio difficile legato alla perdita del suo ex fidanzato, avvenuta in circostanze che l’hanno portata a una...

Temi più discussi: Se state leggendo questa lettera, significa che non ce l'ho fatta: l'addio di Daniele, morto dopo il trapianto-record; Se state leggendo questa lettera, significa che non ce l'ho fatta: l'addio di Daniele Cacciapuoti, morto dopo il trapianto-record; La Roma scarica Mattia Almaviva, il ragazzino a cui Totti consegnò la fascia: nel post d'addio Francesco non c'è; La Varesina ha scelto: il nuovo allenatore è Daniele Angellotti.

In una nota di Viale Mazzini ufficializzato l’addio della conduttrice – in scadenza di contratto – alla trasmissione. Rumors su Giletti e Daniele per la sostituzione x.com

L'addio di Daniele, morto dopo il trapianto-record: Ho lottato fino all’ultimo per vivereUna lettera che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Scritta pochi minuti prima di entrare in sala operatoria, è diventata oggi il testamento d'amore di Daniele Cacciapuoti, il 32enne ... ilmattino.it

L'espulsione di Rafa Leão contro il Cile questa sera, 2 giorni dopo le sue dichiarazioni di addio all'AC Milan. reddit

Se state leggendo questa lettera, significa che non ce l'ho fatta: l'addio di Daniele, morto dopo il trapianto-recordUna lettera che Daniele Cacciapuoti aveva scritto pochi minuti prima di entrare in sala operatoria, con la speranza che nessuno dovesse mai leggerla. Dopo la sua morte, avvenuta nei giorni ... ilmattino.it